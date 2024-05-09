شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثامين 49 شهيدًا من مقبرة جماعية جديدة في مستشفى الشفاء بغزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتشلت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الأربعاء، جثامين 49 شهيدًا من مقبرة جماعية جديدة ثالثة اكتشفت في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وقد قتلهم الاحتلال الإسرائيلي خلال محاصرته للمستشفى عدة أسابيع.

ووصفت وزارة الصحة الفلسطينية ما حدث بأنه حرب إبادة جماعية وجريمة تاريخية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي داخل مجمع الشفاء الطبي، وقتل خلالها قرابة 400 فلسطيني، من بينهم العديد من الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية العاملة في مجمع الشفاء، ومئات الجرحى والمرضى والنازحين.

وأضافت الوزارة: وما تزال فصول الجريمة مستمرة، من خلال العثور على مقبرة جماعية ثالثة داخل مجمع الشفاء الطبي، فقد انتُشل 49 جثمانًا، وما زالت الطواقم الطبية تواصل انتشال المزيد من الجثامين حتى الآن، ولم تنتهِ من عمليات الانتشال. 7 مقابر جماعية وتوقعت وزارة الصحة الفلسطينية العثور على عشرات الجثامين للشهداء مع وجود المئات من المفقودين.

وأشارت إلى أنه باكتشاف المقبرة الجماعية الثالثة في مستشفى الشفاء يرتفع عدد المقابر الجماعية التي عُثر عليها داخل مستشفيات قطاع غزة إلى 7 مقابر جماعية، واحدة في مستشفى كمال عدوان، و3 مقابر في مجمع الشفاء الطبي، و3 مقابر في مجمع ناصر الطبي.

وأشارت إلى انتشال 520 شهيدًا من تلك المقابر، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية والحرب ضد القطاع الصحي في غزة، وفتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال ضد الطواقم الطبية والجرحى والمرضى والنازحين وضد الشعب الفلسطيني.