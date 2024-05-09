شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: الاحتلال الإسرائيلي يستعدّ لارتكاب "مذبحة كبرى" في رفح والان نبدء بالتفاصيل

خطر كارثي على المدنيين

الدمام - شريف احمد - حذرت تونس من أن الاحتلال الإسرائيلي يستعدّ لارتكاب "مذبحة كبرى" ‏ضد أكثر من مليون ونصف فلسطيني في مدينة رفح، وذلك في تحدّ صارخ ‏للقانون الدولي والقانون الإنساني.دعت دول العالم إلى الوقوف ضدّ حرب الإبادة والتهجير القسري ‏التي تشنّها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.وجددت وزارة الخارجية التونسية في بيان، تأكيدها على دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني، في نضاله من أجل إقامة ‏دولته كاملة السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر يوم الأربعاء، إلى حماية المدنيين في غزة، محذرة من أن أي عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في رفح ستشكل خطرًا كارثيًا على السكان المدنيين، نظرًا إلى وجود ما يزيد على مليون فلسطيني نازح يعيشون الآن في جنوب القطاع.



وأكدت اللجنة مجددًا ضرورة بذل كل ما يمكن من جهود لتجنب إزهاق أرواح المدنيين، وضمان حصولهم على الضروريات الأساسية للحياة، بما في ذلك الغذاء والمياه والرعاية الطبية.

وضرورة ضمان استمرار الخطوات التي اتخذت في الأسابيع الأخيرة لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة، وحماية الخدمات الطبية، بما في ذلك المرافق وسيارات الإسعاف والأطباء وأطقم التمريض، واحترام هذه الخدمات المنقذة للحياة.