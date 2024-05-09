شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداء على "الأونروا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانتْ رابطةُ العالم الإسلامي -بأشدِّ العبارات- الاعتداء الهمجيَّ الذي أقدَمَ عليه مستوطنون إسرائيليُّون على مقرِّ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القُدس المحتلة.

وفي بيانٍ للأمانة العامَّة للرابطة، حَمّل معالي أمينها العام، رئيسُ هيئة علماء المسلمين، فضيلةُ الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، ‏قُوَّات الاحتلال مسؤوليَّة تكرار هذه الجرائم التي تُرتَكب بحقِّ المدنيين العُزَّل والعاملين في المنظَّمات الإنسانية والإغاثية.

وطالب المجتمعَ الدَّوليَّ بتحرُّكٍ جادّ وفاعلٍ لوقف هذه الجرائم والانتهاكات المتواصلة لكل القوانين الدولية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية.