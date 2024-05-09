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ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان على غزة إلى أكثر من 34 ألفًا

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واس - غزة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان على غزة إلى أكثر من 34 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 216 على التوالي إلى 34.904 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 78.514 جريحاً؛ معظمهم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 60 فلسطينياً استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية وأصيب 110 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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