شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان على غزة إلى أكثر من 34 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 216 على التوالي إلى 34.904 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 78.514 جريحاً؛ معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 60 فلسطينياً استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية وأصيب 110 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

