الخليج اليوم .. ولي العهد السعودي يزور اليابان في مايو الجاري

الرياض - كتب موسى القحطاني -

يجري ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة رسمية إلى اليابان ستستمر من الـ20 وحتى الـ23 من مايو الجاري سيلتقي خلالها الإمبراطور ناروهيتو، ورئيس الحكومة فوميو كيشيدا.

وأعربت وزارة الخارجية اليابانية في بيانها عن أملها "في أن تعزز الزيارة بشكل إضافي العلاقات الودية بين اليابان والمملكة العربية السعودية".

وأكد المتحدث باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي أن كيشيدا سيتطرق مع ولي العهد إلى "نطاق واسع" من القضايا المرتبطة بالشرق الأوسط والوضع الدولي، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وزار الأمير محمد اليابان عام 2019 لحضور قمة مجموعة العشرين في أوساكا.

وترتبط اليابان بعلاقات وثيقة مع دول الخليج، وتستورد من الشرق الأوسط نحو 90% من حاجتها من النفط.

وتسعى شركات يابانية في مجال الطاقة الى الاستثمار في مشاريع إنتاج الهيدروجين والأمونيا في الخليج لمحطات الطاقة اليابانية.

واستحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي خلال الأعوام الماضية على حصص كبيرة في العديد من الشركات اليابانية خصوصا في مجال ألعاب الفيديو، وبات يملك أكثر من ثمانية بالمئة من شركة "نينتندو" العملاقة.

وتعتزم المملكة هذا العام استضافة كأس العالم للألعاب الرياضية الإلكترونية، ضمن مسعاها لأن تصبح قطبا عالميا في هذا القطاع بما يشمل استوديوهات محلية لتطوير الألعاب.

المصدر: أ ف ب