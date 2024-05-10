شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تدمر مئات المنازل شرق مدينة رفح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات 24 الماضية مئات المنازل في البلدات الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت طواقم الإسعاف والدفاع المدني بالقطاع، أن طائرات ومدفعية الاحتلال قصفت مئات المنازل في بلدات الشوكة والنصر والفخاري وحي الجنينة شرقي مدينة رفح، فيما أقدمت قوات الاحتلال المتوغلة بعشرات الاليات العسكرية شرق المدينة على تفجير مربعات سكنية كاملة في محيط معبر رفح البري.

وأكدت أن قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية من انتشال الشهداء والجرحى في المناطق الشرقية لمدينة رفح، فيما يتصاعد الدخان الأسود من العديد من المنازل بسبب تعرضها للقصف الإسرائيلي.