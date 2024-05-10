شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 48 ساعة.. تحذير من توقف الخدمات الطبية مع استمرار إغلاق معابر غزة والان نبدء بالتفاصيل

كارثة صحية

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن كل الخدمات الطبية في مستشفيات قطاع غزة ستتوقف خلال الساعات 48 القادمة، نتيجة نفاذ الوقود والأدوية مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي لليوم الرابع على التوالي إغلاق كل معابر القطاع ومنع إدخال المساعدات الإنسانية وإمدادات الوقود والأدوية.وأشارت الصحة الفلسطينية أن العمليات الجراحية ستتوقف بشكل كامل في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، مع نفاذ مخزون الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية مع استمرار الاحتلال في إغلاق المعابر.وحذرت من كارثة صحية ووفاة العشرات من المرضى والجرحى في ظل إغلاق الاحتلال لمعبري رفح وكرم أبو سالم، ومنع مئات المرضى والجرحى الذين توصف حالتهم الصحية بالحرجة من السفر بعد اجتياح دبابات الاحتلال للمعبر وإغلاقه، مؤكدة وفاة العديد من الجرحى والمرضى بعد إغلاق الاحتلال معبر رفح.