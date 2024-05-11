شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 20 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

سياسة الأرض المحروقة

الدمام - شريف احمد - استشهد 20 فلسطينياً على الأقل، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية على وسط قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح أن الطواقم الطبية انتشلت 20 شهيداً من تحت ركام العديد من المنازل التي تعرضت لقصف من الاحتلال، لافتة أن معظم الشهداء هم من الأطفال والنساء.في السياق ذاته، دمر الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة في أحياء الزيتون وتل الهوا جنوب مدينة غزة، بعد أن قام بزرع المتفجرات فيها.وتصاعد الدخان من المناطق التي يفجر فيها الاحتلال المنازل والبنايات السكنية، ضمن سياسة الأرض المحروقة التي ينتهجها الاحتلال منذ بدء العدوان على قطاع غزة.