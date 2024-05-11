شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السورى بشار الأسد يصدر مرسوماً بتحديد موعد انتخابات مجلس الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس السورى بشار الأسد، اليوم السبت، مرسوماً بتحديد 15 يوليو المقبل موعداً لانتخابات أعضاء مجلس الشعب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس السورى بشار الأسد أصدر المرسوم التشريعى رقم /99/ لعام 2024 القاضى بتحديد يوم الإثنين الموافق لـ 15/7/2024 موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعى الرابع.

كما حدد المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وقطاع باقى فئات الشعب في الدوائر الانتخابية.