شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السورى بشار الأسد يصدر مرسوماً بتحديد موعد انتخابات مجلس الشعب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس السورى بشار الأسد، اليوم السبت، مرسوماً بتحديد 15 يوليو المقبل موعداً لانتخابات أعضاء مجلس الشعب.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس السورى بشار الأسد أصدر المرسوم التشريعى رقم /99/ لعام 2024 القاضى بتحديد يوم الإثنين الموافق لـ 15/7/2024 موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعى الرابع.
كما حدد المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وقطاع باقى فئات الشعب في الدوائر الانتخابية.
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