اخبار الخليج

هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر تضرب ولاية الشلف الجزائرية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر تضرب ولاية الشلف الجزائرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية في الجزائر، اليوم السبت، هزة أرضية في ولاية الشلف.

وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، فقد بلغت شدة الهزة 3.0 درجات على سلم ريختر.

وأشار مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية. أن مركز الهزة حدد بـ11 كم جنوب غرب ولاد فارس ولاية الشلف.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements