شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر تضرب ولاية الشلف الجزائرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية في الجزائر، اليوم السبت، هزة أرضية في ولاية الشلف.

وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، فقد بلغت شدة الهزة 3.0 درجات على سلم ريختر.

وأشار مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية. أن مركز الهزة حدد بـ11 كم جنوب غرب ولاد فارس ولاية الشلف.