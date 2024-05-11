شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: تصويت الأمم المتحدة لعضوية فلسطين خطوة تاريخية لتحقيق السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت الإمارات، اليوم /السبت/ بتصويت أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار، الذى قدمته المجموعة العربية، لدعم أهلية دولة فلسطين فى العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية، مؤكدة أنها خطوة تاريخية على طريق السلام وتحقيق حل الدولتين.



وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية - فى بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) - أن الإمارات، التى قدمت مشروع القرار بصفتها رئيس المجموعة العربية لشهر مايو، ملتزمة فى تعزيز السلام، وصون حقوق الشعب الفلسطينى الشقيق، وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وفقا لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات ذات الصلة القاضية بإنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلي.



وأشارت الوزارة إلى مطالبة الإمارات الدائمة بتعزيز كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق السلام وحل الدولتين.