شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي بفتح: على المجتمع الدولي استخدام أدوات فاعلة لمواجهة الفيتو الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد القيادي بحركة (فتح) الفلسطينية شفيق التلواني، أنه على المجتمع الدولي اتخاذ أدوات فاعلة لمواجهة الـ(فيتو) الأمريكي ضد عضوية فلسطين بالأمم المتحدة، في ظل تطور الموقف الأممي تجاه دعم القضية الفلسطينية.



وقال التلواني - في مداخلة مع قناة "النيل" للأخبار، اليوم السبت، إن "القرار الأممي جاء كثمرة فعل عربي وفلسطيني على المستوى الدبلوماسي، إلى جانب الدبلوماسية الشعبية التي يشهدها العالم، وتحول الرأي العام العالمي لصالح القضية الفلسطينية وضد دولة الاحتلال".



وأضاف أن "دولة الاحتلال تشهد أزمة داخلية وتجاذبات داخلية تُرجمت عبر الشارع من خلال خروج المظاهرات بالشكل والمستوى الذي يطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحكومته بوقف الحرب على غزة وتحرير الأسرى والمختطفين، وهو ما يضع دولة الاحتلال في عزلة دولية وتحت طائلة الضغط الدولي".



وأوضح التلواني، أن "تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم إرسال شحنات الأسلحة إلى إسرائيل في حال اجتياحها رفح الفلسطينية ليس كافيا ما لم يترجم إلى خطوات فعلية وجدية، ويأتي في إطار امتصاص حالة الغضب الأمريكية الداخلية، وضغط أعضاء الحزب الديمقراطي الأمريكي"، مبينا أن "إسرائيل تدرك أن القرار لن يستمر طويلا، إلى جانب أن قادة الاحتلال أعلنوا أن لديهم ما يكفي من الأسلحة والعتاد للتمكن من إنجاز العملية في رفح".

