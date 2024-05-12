شكرا لقرائتكم خبر عن 9 شهداء غالبيتهم أطفال إثر قصف الاحتلال لمنزل فى رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 9 مواطنين بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، منزلا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ووقا لوكالة الانباء الفلسطينية، أن 9 مواطنين استشهدوا غالبيتهم من الأطفال وأصيب عدد آخر بجروح، إثر قصف الاحتلال لمنزل عائلة الحشاش في منطقة عريبة شمال غرب رفح جنوب قطاع غزة.

كما قصف الطيران الحربي الاسرائيلي بشكل عنيف المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة. وأطلقت طائرات مسيرة "كواد كابتر" النار تجاه سيارات إسعاف قرب عيادة الأونروا وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى 34971، إضافة إلى 78641 مصابا، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الأنقاض.