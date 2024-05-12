شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يوقع اتفاقية مع إيطاليا لتمويل مشاريع بقيمة مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي، المهندس محمد صاحب الدراجي، أنه تم توقيع اتفاقية مع إيطاليا؛ لتمويل مشاريع في العراق بقيمة مليار دولار.



وقال الدراجي - في تصريح خاص لقناة (العراقية) الإخبارية، السبت - "إنه قام خلال زيارته إلى إيطاليا بتوقيع اتفاقية لتمويل مشاريع تضمنت عدة مجالات منها الحديد والأدوية والزراعة والزجاج".



وأضاف "كما وقعنا مذكرات تفاهم بين شركات في القطاع الخاص ونظيرتها الإيطالية لتوريد الخطوط الإنتاجية إلى العراق، وكذلك مع البنوك الإيطالية التي ستمول 85% من المصانع التي سيتم إنشاؤها في العراق".