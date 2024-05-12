شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال وأمريكا يبحثان تعزيز التعاون في قضايا مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري مع المبعوث الخاص الأمريكي لشؤون القرن الإفريقي مايك هامر، تعزيز العلاقات بين البلدين، والتعاون الثنائي في قضايا مكافحة الإرهاب واستقرار المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن اللقاء بين الجانبين تم في العاصمة الكينية نيروبي، السبت، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء ثمن دعم الولايات المتحدة الثابت فيما يتعلق باستقلال ووحدة وسيادة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.