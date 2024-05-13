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"الصحة الفلسطينية": انهيار المنظومة الصحية بعد إغلاق الاحتلال معابر غزة

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن انهيار المنظومة الصحية في معظم مستشفيات قطاع غزة، نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق كافة معابر القطاع، مما حال دون تدفق إمدادات الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية إلى المستشفيات.
وأشارت أن 30 مستشفى توقفت بشكل كامل في القطاع، مع نفاذ الوقود والأدوية، لافتة أن الاحتلال الإسرائيلي أجبر الطواقم الطبية على إخلاء مستشفيات الكويتي التخصصي وأبو يوسف النجار بمدينة رفح التي تتعرض لقصف متواصل من طائرات ومدفعية الاحتلال.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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