شكرا لقرائتكم خبر عن "الصليب الأحمر" تعلن فتح مستشفى ميداني جديد في رفح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر اليوم، عن فتح مستشفى ميداني في رفح بالتعاون مع 11 جمعية وطنية، وذلك للمساعدة في تلبية الاحتياجات الطبية الهائلة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفادت اللجنة أن المستشفى الميداني الجديد يضم 60 سريرًا و30 خبيرًا وجراحين وأطباء تخدير وممرضات وفنيين ولوجستيين، وذلك لتوفير الرعاية الجراحية الطارئة، ورعاية التوليد وصحة الأمهات وحديثي الولادة، ورعاية الأطفال، وقسم العيادات الخارجية، وإدارة الإصابات الجماعية وقدرات الفرز، وتوفير الرعاية الطبية لنحو 200 شخص يوميًا. مستشفيات غزة وأشارت اللجنة إلى أن الهجمات على المرافق الطبية في غزة والعاملين فيها، وجهت ضربة مدمرة للنظام الصحي في القطاع، وأن 30% فقط من مستشفيات غزة البالغ عددها 36 مستشفى، تعمل بشكل جزئي.

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 220 على التوالي إلى 35901 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 78827 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.