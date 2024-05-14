استشهاد 5 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 220 على التوالي إلى 35901 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 78827 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن 57 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وأصيب 82 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، انهيار المنظومة الصحية في معظم مستشفيات قطاع غزة، نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق معابر القطاع كافة، ما حال دون تدفق إمدادات الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية إلى المستشفيات.

وأشارت أن 30 مستشفى توقفت بشكل كامل في القطاع، مع نفاذ الوقود والأدوية، لافتة أن الاحتلال الإسرائيلي أجبر الطواقم الطبية على إخلاء مستشفيات الكويتي التخصصي وأبو يوسف النجار بمدينة رفح التي تتعرض لقصف متواصل من طائرات ومدفعية الاحتلال.