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استشهاد 5 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة

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واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد 5 فلسطينيين اليوم الاثنين، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول 5 شهداء إلى المستشفى الأهلي العربي، بعد أن قصفت طائرات الاحتلال أحد المنازل في حي الدرج جنوب مدينة غزة.
وواصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها المكثف لمخيم جباليا شمال قطاع غزة، و قطع الاحتلال جميع الاتصالات عن المخيم، في ظل المجازر المتواصلة بحق الأهالي مع استمرار دبابات الاحتلال الإسرائيلي في التوغل في عمق المخيم.

35901 شهيد

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 220 على التوالي إلى 35901 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 78827 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن 57 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وأصيب 82 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.


انهيار المنظومة الصحية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، انهيار المنظومة الصحية في معظم مستشفيات قطاع غزة، نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق معابر القطاع كافة، ما حال دون تدفق إمدادات الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية إلى المستشفيات.

وأشارت أن 30 مستشفى توقفت بشكل كامل في القطاع، مع نفاذ الوقود والأدوية، لافتة أن الاحتلال الإسرائيلي أجبر الطواقم الطبية على إخلاء مستشفيات الكويتي التخصصي وأبو يوسف النجار بمدينة رفح التي تتعرض لقصف متواصل من طائرات ومدفعية الاحتلال.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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