شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: العدوان على فلسطين يستدعي وجود تحرك سياسي عربي ودولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن القمة العربية ستنعقد في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها الأمة العربية، خاصة العدوان المستمر على فسلطين منذ ما يزيد عن سبعة أشهر وما نتج عنه من تداعيات وخسائر اقتصادية واجتماعية.

جاء ذلك خلال مشاركته، في افتتاح أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورتها العادية (33) التي ستعقد يوم الخميس المقبل بالمنامة. المساعدات الإنسانية وأكد أبو الغيط أن العدوان على فلسطين يستدعي وجود تحرك سياسي عربي ودولي للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.

وأشاد بجسور المساعدات الإنسانية القادمة من الدول العربية إلى غزة والتي لاتزال إسرائيل للأسف تعطلها وتمنع دخولها مُشهرة سلاح التجويع في وجه أهل القطاع. تحديات المنطقة العربية وناقش الاجتماع عدد من البنود والموضوعات الهامة لعل أهمها خطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الاسرائيلي على دولة فلسطين ودعوة الدول والمنظمات ووكالات التنمية للمساهمة في تمويل وتنفيذ الخطة.

ورحب المجلس بالخطوات التي جرى اتخاذها في سبيل تفعيل أشغال مجلس وزراء الأمن السيبراني، كما ناقش التقدم المحرز في استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي.

واعتمد المجلس عدد من الاستراتيجيات على سبيل المثال الاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة (2020-2030)، والاستراتيجية العربية للشباب والسلام والامن (2023-2028)، والاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني، فضلاً عن اعتماد آلية تنسيقية لربط مؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية في الدول العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية.