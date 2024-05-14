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الخليج اليوم .. وفد بريطاني ضخم يصل الرياض اليوم لبحث فرص الشراكة التجارية

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

تستضيف مدينة الرياض اليوم الثلاثاء مؤتمر مبادرة "معاً لمستقبل أفضل" بمشاركة ضخمة من جانب المسؤولين ورجال الأعمال البريطانيين، حيث يضم الوفد نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن وسبعة وزراء بريطانيين إلى جانب 800 من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.

 

يعقد المؤتمر على مدار يومين، ويعد أحد مبادرات مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني، ويهدف لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في عدة قطاعات واعدة، إضافة إلى تطوير التجارة والاستثمار المتبادل.

 

وحول نفس المؤتمر، قالت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية إن أربعة وزراء بريطانيين سيقودون بعثة تجارية كبرى إلى هذا الأسبوع، إلى جانب أكثر من 300 من قادة الأعمال لبحث الشراكة بين الجانبين.

 

وأضافت الصحيفة بأن وزير التجارة كيمي بادينوش سيكون ضمن الوفد المتجه إلى الرياض لاستئناف المفاوضات التجارية مع الذي تعد السعودية عضوا فيه.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية تستثمر أكثر من 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030 في عدد من المشاريع الرئيسية منها نيوم ومشروع البحر الأحمر والقدية ومترو الرياض.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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