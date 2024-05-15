الخليج اليوم .. الإمارات والهند تعقدان الدورة الخامسة للجنة القنصلية المشتركة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند الدورة الخامسة للجنة القنصلية المشتركة بينهما في نيودلهي، بهدف دفع وترسيخ التعاون في جميع المجالات القنصلية المشتركة لرعاية وخدمة مواطني البلدين.

ترأس الاجتماع من جانب الإمارات سعادة خالد عبدلله بالهول، وكيل وزارة الخارجية، ومن الجانب الهندي موكيتش براديشي، سكرتير في وزارة الشؤون الخارجية.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات القنصلية المشتركة بين البلدين وخطط متابعتها وتطويرها إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون القنصلي المشترك.

وأشاد خالد عبدلله بالهول خلال الاجتماع بالعلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة، وأعرب عن تقدير الإمارات للجهود التي بذلها الجانب الهندي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة منذ 2017.

وأكد أن الإمارات والهند نجحتا في ترسيخ نموذج متطور ومستدام لعلاقاتهما الاستراتيجية التي أثمرت العديد من الإنجازات النوعية في عدة قطاعات، مشيرا إلى أن ما تحقق من إنجازات في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين يشكل حافزاً للمضي قدماً نحو المزيد من النجاحات بما يحقق الأهداف التنموية المشتركة بين البلدين الصديقين وشعبيهما وللتوصل إلى وضع الآليات والحلول لمستقبل غني بالتعاون والشراكات في المجال القنصلي.

ونقل خالد عبد الله بالهول تحيات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وإشادته بالتطورات الإيجابية بين البلدين، مؤكداً حرص واهتمام دولة الإمارات بتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، بما يعكس طموحات وتوجهات القيادة الرشيدة.

وتتسم العلاقة بين الإمارات والهند بمسار ملحوظ من النمو وتعميق التعاون، ولا سيما منذ ترقية العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة في عام 2017.

وقد أسهم تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة CEPA في الأول من مايو 2022 في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين بشكل كبير، حيث يسعى الجانبان إلى تحقيق حجم تجاري ثنائي يصل إلى 100 مليارات دولار أمريكي قبل العام المستهدف 2030.