شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة أمن الدولة توقع مذكرة تفاهم مع مكتب مكافحة غسل الأموال في العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة، اليوم، مذكرة تفاهم مع الجهة النظيرة في جمهورية العراق.

وذلك على هامش الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية المنعقد حالياً في مدينة الرياض. مكافحة غسل الأموال

وتأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.