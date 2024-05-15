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رئاسة أمن الدولة توقع مذكرة تفاهم مع مكتب مكافحة غسل الأموال في العراق

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة، اليوم، مذكرة تفاهم مع الجهة النظيرة في جمهورية العراق.
وذلك على هامش الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية المنعقد حالياً في مدينة الرياض.

مكافحة غسل الأموال


وتأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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