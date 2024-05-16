البحرين تحتضن الأشقاء في قصر "التاريخ والكبرياء"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من المنامة: للمكان رمزيته وأهميته، وهي الحقيقة التي دفعت مملكة البحرين إلى استقبال "الأشقاء" في قصر "التاريخ والكبرياء"، ونحن هنا نتحدث عن قصر الصخير الملكي الذي يحتض القمة العربية المنعقدة هذه الأيام في المنامة.

بطرازه الهندسي المستوحى من فن العمارة البحرينية، وأقواسه وأعمدته الكبرى التي تعد رمزاً للثقافة العربية الأصيلة، يستعد قصر الصخير الملكي لاستقبال القادة العرب، حيث يحتضن الخميس فعاليات القمة العربية الثالثة والثلاثين.

ويُعّد قصر الصخير، الذي يعود تاريخه إلى عام 1901، رمزاً للثقافة العربية الأصيلة، ونموذجاً للعمارة البحرينية المستلهمة من قصر عيسى الكبير بمنطقة المحرق، والذي يعـد قمـة الإبداع في طراز العمارة البحرينية الأصيلة، وأحد أهم وأقدم القصور الملكية في مملكة البحرين، وملتقى الملوك والزعماء القادمين للبحرين.

وتعد هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها البحرين اجتماعاً من هذا النوع، سواء على مستوى القمم العربية العادية أم الطارئة، وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد أعلن عن رغبة المنامة في استضافة الاجتماع خلال فعاليات "قمة جدة" في السعودية العام الماضي.

تجديد شامل للقصر التاريخي

وشهد قصر الصخير الملكي عملية تجديد شاملة، حيث تمت إعادة افتتاحه في 16 أيلول (سبتمبر) 2003 في عهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي أكد على أهمية هذا المعلم التاريخي، وفقاً لتقرير لموقع "الشرق الأوسط"، مشدداً على صموده بوصفه رمزاً ثابتاً في تاريخ البحرين، كما أن إعادة تجديده تجسد روح التنوير والإنجاز التي تميزت بهـا تلك الحقبة.

وكان القصر مقراً لإقامة حاكم البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، رحمه الله، الذي حكم البلاد خلال الفترة من 1932 – 1942، ويتمتع بهندسة معمارية مستوحاة من فن العمارة البحرينية، حيث يغلب على مبانيه اللون الأبيض، وتنتشر فيه الأقواس والأعمدة الكبرى التي تضفي عليه بعداً جمالياً مميزاً.

تاريخ من السياسة والدبلوماسية

خلال تاريخه، شهد قصر الصخير الملكي العديد من الأحداث التاريخية الهامة، من أبرزها زيارات الدولة والزيارات الرسمية لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول، إضافة إلى استضافة قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ديسمبر (كانون الأول) عام 2016.

عبدالله جاء إلى هنا



كما احتفى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصخير الملكي بخادم الحرمين الشريفين الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، رحمه الله، ومنحه السيف الأجرب التاريخي، سيف الإمام تركي بن عبد الله، ووسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة.

يعد القصر موقعاً للاحتفالات الرسمية بالأعياد الوطنية لمملكة البحرين، ويستقبل فيه الملك حمد بن عيسى أيضاً سفراء الدول لتقديم أوراق اعتمادهم.

زخم القمة 33

وتكتسب القمة الثالثة والثلاثون زخماً دولياً، في ظل الظروف والتحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، ما يتطلب التوصل إلى قرارات بنّاءة تسهم في تعزيز التضامن العربي، ودعم جهود إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وجمع شعار القمّة الذي جرى تدشينه أخيراً، بين التاج الملكي باللون الذهبي، شعار مملكة البحرين، وشعار جامعة الدول العربية، وكتب أسفله "قمة البحرين"، وانتشرت في شوارع المنامة لافتات وأعلام الدول العربية.

"بيت العرب"

كما أن شعار "البحرين بيت العرب" الذي ينتشر في شوارع المنامة، جاء متناغماً مع أجواء القمة العربية، خاصة أن الدول العربية وقياداتها لديهم ثقة كبيرة في عراقة ورصانة الدبلوماسية البحرينية، وتاريخها الكبير في العمل العربي المشترك، فضلاً عن تمتع مملكة البحرين بعلاقات قوية ومتوازنة مع الجميع، وهي العلاقة التي استمرت على قوتها متحدية عواصف وأعاصير وتقلبات السياسة.