شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 30 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال لغزة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 30 فلسطينياً على الأقل، وأصيب العشرات بجروح اليوم الخميس، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 14 فلسطينياً، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي لعيادة طبية تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، كان بداخلها العشرات من النازحين، وقد تسبب قصف الاحتلال في تدمير العيادة الطبية بالكامل.

كما استشهد 16 فلسطينياً في قصف من الاحتلال استهدف تجمعات للفلسطينيين في مناطق مختلفة من مدينة غزة، وقد وصل الشهداء والجرحى إلى المستشفى الأهلى العربي وسط مدينة غزة.

