شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل رفض التهجير ووقف العدوان على غزة.. صدور البيان الختامي للقمة العربية بالبحرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدر البيان الختامي للقمة العربية المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة اليوم.

وأكد البيان رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

كما تضمن الدعوة إلى دخول المساعدات إلى غزة دون قيود. القمة العربية انعقدت بالمنامة أعمال الدورة العادية الـ (33) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة برئاسة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وبمشاركة القادة العرب أو من يمثلهم والأمين العام للجامعة العربية.

وناقشت القمة عددًا من القضايا السياسية والتنموية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، التي تتضمنها مشروع جدول أعمال أعده وزراء الخارجية العرب بصورته النهائية في ضوء الاجتماعات التحضيرية؛ وكذلك اعتماد مشاريع القرارات للبنود المدرجة على مشروع جدول الأعمال ومشروع الإعلان الختامي (إعلان البحرين) الذي سيصدر عن القادة العرب.