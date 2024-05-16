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الأمم المتحدة: توزيع المساعدات الإنسانية في غزة يكاد يكون مستحيلًا

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د ب أ- غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - اعتبرت الأمم المتحدة اليوم الخميس، أن توزيع المساعدات الإنسانية يكاد يكون مستحيلًا في قطاع غزة، مع تواصل الحرب لليوم 222 على التوالي.
وقال بيان لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، إن توزيع المساعدات الإنسانية "يكاد يكون مستحيلًا في غزة بسبب نقص تدفق الوقود بشكل منتظم واستمرار القتال".

حصار غزة

وذكر البيان الذي نشر على حساب المكتب عبر منصة "إكس"، أن معابر قطاع غزة مغلقة منذ عدة أيام، وأن الوصول إلى القطاع ليس آمنًا أو مناسبًا لوجستيًا.
واعتبر أن الوضع الراهن له أثر مدمر على أكثر من مليوني فلسطيني باتوا نازحين عن بيوتهم.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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