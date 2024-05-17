شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يفجر أكبر سوق تجاري في شمال غزة والان نبدء بالتفاصيل

نزوح ربع سكان غزة

الدمام - شريف احمد - فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس، السوق المركزي التجاري وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة، الذي يضم مئات المحال التجارية، ويعد أكبر سوق تجاري في شمال قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي زرعت المتفجرات في سوق جباليا، وفجرت مئات المحال التجارية، بالإضافة إلى تدمير كل العمارات السكنية والمنازل المحيطة بالسوق.كما جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي العشرات من المنازل في شارع الهوجا أكبر شوارع مخيم جباليا بعد أن اجتاحت دبابات الاحتلال وسط المخيم، وسط قصف جوي ومدفعي مكثف، أسفر على مدار الأيام الماضية عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة وفقدان المئات.

أكدت وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) نزوح قرابة 600 ألف شخص، أي ما يعادل ربع سكان غزة، من رفح منذ السادس من مايو حتى يوم الأربعاء، بينما تستمر العملية البرية لقوات الاحتلال الإسرائيلية.



وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في أثناء المؤتمر الصحفي اليومي، إن التقارير تفيد باستمرار التوغلات البرية والقتال العنيف في دير البلح وسط غزة، وكذلك في جباليا شمال القطاع.

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وأضاف نقلًا عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن العديد من العائلات تنزح الآن مرة أخرى، بعد أن نزحت بالفعل بشكل متكرر منذ أكتوبر.