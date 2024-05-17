الخليج اليوم .. بيان حوثي: إسقاط مسيّرة أميركية في محافظة مأرب

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وسط التوتر الذي يخيم على البحر الأحمر منذ اشتعال الحرب الإسرائيلية على غزة قبل أكثر من 7 أشهر، قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع اليوم الجمعة، إن الجماعة أسقطت طائرة مسيرة أميركية من طراز إم.كيو 9 مساء أمس الخميس فوق محافظة مأرب بجنوب شرق البلاد.

وقال الحوثيون إنهم سينشرون صورا ومقاطع فيديو تثبت صحة هذا البيان، وأضافوا أنهم استهدفوا المسيرة بصاروخ سطح-جو محلي الصنع.

وقال سريع في بيان إن المسيرة الأميركية التي تم استهدافها، وهي من طراز (إم.كيو 9)، تعد الطائرة الرابعة التي تم إسقاطها خلال عمليات الجماعة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت في أبريل /نيسان الماضي سقوط طائرة مسيرة أميركية من نوع (إم.كيو 9) في محافظة صعدة بشمال اليمن.

وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات شنتها جماعة الحوثي التي تقول إنها تأتي ردا على الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتوجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.