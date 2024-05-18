شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطينيون يعودون إلى منازلهم المدمرة فى خان يونس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن عددا من الموطنين عادوا إلى منازلهم المدمرة من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة خان يونس الواقعة في الجزء الجنوبي من قطاع غزة، هربا من قنابل "تل أبيب" على مدينة رفح جنوبي القطاع.

ونشرت وسائل الإعلام الفلسطينية، عددا من الصور التي تظهر تواجد عدد كبير من المواطنين الفلسطينين العائدين إلى المنزل المدمرة، وسط كمية هائلة من الدمار والخراب نتيجة للقصف الإسرائيلي المستمر منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد شهداء الحرب الإسرائيلية على غزة منذ السابع من شهر أكتوبر 2023، إلى ما يقرب من 36 ألف شهيد و نحو 80 ألف مصاب، مع التأكيد أن هذه الإحصائية هي ما وصلت للمستشفيات، علما أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



أهالي غزة وسط الدمار



الفلسطينيين في خان يونس