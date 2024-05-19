شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب وفرنسا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائى فى المجال الثقافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربى، محمد المهدى بنسعيد، السبت، بمدينة كان بفرنسا، مباحثات مع نظيرته الفرنسية رشيدة داتى، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال الثقافي.

وذكرت وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية - في بيان اليوم - أن الطرفين اتفقا على التنسيق المشترك والتعاون الثنائي على مستوى منظمة اليونسكو لمحاربة "السطو على التراث الثقافي". كما تم الاتفاق على تبادل الزيارات في سياق تعزيز التعاون في المجال الثقافي.

كما جرى التوقيع على اتفاق ثنائي بشأن الإنتاج المشترك والتبادل في مجال السينما، بهدف توضيح وتبسيط الاجراءات بشأن الإنتاج المشترك بين السينمائيين المغاربة والفرنسيين، إضافة إلى إنشاء لجنة مشتركة بين المركز السينمائي المغربي والمركز الوطني الفرنسي للسينما لتنفيذ هذا الاتفاق.

وكان بنسعيد قد تفقد بالمناسبة الجناح المغربي بمهرجان كان السينمائي في دورته الـ77، التي تشهد حضورا قويا للسينمائيين المغاربة.