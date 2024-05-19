شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات العدوان.. الاحتلال يحاصر مستشفى العودة شمال قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

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قطاع غزة

الدمام - شريف احمد - حاصرت دبابات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مستشفى العودة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ومنعت وصول الجرحى والمرضى إليه.وأكدت مصادر طبية فلسطينية أن دبابات الاحتلال حاصرت من الجهات كافة مستشفى العودة، وسط قصف جوي ومدفعي مكثف في محيطه.وذلك بالتزامن مع استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، مع استمرار عملية توغل دبابات الاحتلال في عمق مخيم جباليا، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين وفق المصادر الطبية الفلسطينية منذ بدء الاجتياح البري للمخيم، والمستمر لليوم الثامن على التوالي.وفي قصف جديد لقوات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق مختلفة من قطاع غزة، استشهد 46 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح.وأشارت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى كمال عدوان في جباليا، إلى استشهاد 28 فلسطينياً، خلال قصف للاحتلال الإسرائيلي على منازل مكتظة بالأطفال والنساء.