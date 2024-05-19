شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة ضد الإنسانية.. 3,123 مجزرة بعد 220 يومًا من العدوان على غزة والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة استشهاد 21 فلسطينياً في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات تطورات العدوان.. الاحتلال يحاصر مستشفى العودة شمال قطاع غزة

ضحايا العدوان الإسرائيلي

حرب الإبادة الجماعية

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير مرصد منظمة التعاون الإسلامي الإعلامي لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين, عن حجم الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة بعد مرور (220) يوما منذ العدوان الإسرائيلي على القطاع.وسجل المرصد 3,123 مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال هذه الفترة، أسفرت عن السواد الأعظم من عدد الشهداء والذي بلغ 45,091 شهيدا ومفقوداً.وأشارت الإحصاءات إلى أن عدد المفقودين قد وصل إلى 10,000، حيث ثبت كذلك وصول 35,091 شهيدا إلى مستشفيات القطاع، فيما بلغ عدد الجرحى 78,827, وبلغ عدد الشهداء من الأطفال 15,103، ولقي 31 فلسطينيا حتفهم بسبب المجاعة.وأظهرت إحصاءات المدة المذكورة, أن عدد النساء اللواتي استشهدن خلال العدوان الإسرائيلي قد بلغ 9,961 امرأة، فضلاً عن سقوط 492 شهيداً من الطواقم الطبية، و 69 شهيداً من الدفاع المدني، و 143 شهيداً من الصحفيين، إلى جانب العثور على 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات، ضمت 520 شهيداً تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية.وبلغت نسبة الشهداء من الأطفال والنساء من مجموع ضحايا العدوان الإسرائيلي 72%، حيث تيتم 17,000 طفلاً بسبب عمليات القتل التي اقترفتها قوات الاحتلال.وعلى صعيد القطاع الصحي، سجّل المرصد 11,000 مصاب يحتاجون إجراء عمليات جراحية خارج قطاع غزة، و10,000 مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة ماسة للعلاج، و1,095,000 مصاب بأمراض معدية نتيجة النزوح، و 20,000 حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح، و 60,000 سيدة حامل مُعرَّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية، و 350,000 مريض مزمن في خطر بسبب منع إدخال الأدوية.كما سجل المرصد 310 حالات اعتقال من الكوادر الصحية، فضلاً عن إخراج إسرائيل لـ 33 مستشفى و 55 مركزاً صحياً عن الخدمة، فيما استهدفت إسرائيل 160 مؤسسة صحية، و126 سيارة إسعاف.من ناحية أخرى، اعتقلت القوات الإسرائيلية 5,000 فلسطينياً من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية، مع ثبوت 20 حالة لاعتقال صحفيين.وعلى صعيد البنى التحتية، دمرت إسرائيل 186 مقراً حكومياً، و 103 مدارس وجامعات بشكل كلي، فيما دمرت 311 مدرسة وجامعة بشكل جزئي، و 86,000 وحدة سكنية تم إزالتها بشكل نهائي، بجانب 294,000 وحدة سكنية دمرتها إسرائيل بشكل جزئي.وفيما يتعلق بأماكن العبادة، دمرت القوات الاحتلال الإسرائيلية كلياً 247 مسجداً و 326 مسجداً بشكل جزئي، بالإضافة إلى استهداف وتدمير 3 كنائس، فضلاً عن تدمير 206 مواقع أثرية وتراثية.كما رصد هذا التقرير إسقاط قوات الاحتلال الإسرائيلية 75,000 طن متفجرات على قطاع غزة، لتقدر حجم الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة على قطاع غزة بنحو 33 مليار دولار.