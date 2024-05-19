شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا.. البعثة الأممية تدعو إلى وقف الاشتباكات المسلحة في البلاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، مطالبة السلطات إلى ضمان حماية وسلامة المدنيين.

وأدانت البعثة الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة الزاوية، كذلك خطف عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي.

وقالت البعثة الأممية في بيان: "تابعنا عن كثب الاشتباكات المتقطعة التي شهدتها مدينة الزاوية، حيث أفادت تقارير أنها أسفرت عن سقوط بعض الضحايا بمن فيهم مدنيون". التعاون السعودي الليبي استقبل دولة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة اليوم الأحد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ليبيا أحمد الشهري.

وجرى خلال الاستقبال، مناقشة أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، ومتابعة مذكرات التعاون المبرمة بين عدد من المؤسسات الليبية والسعودية.