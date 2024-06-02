شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: نتوقع قبول إسرائيل إنهاء الحرب إذا وافقت حماس على المقترح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي "إن الولايات المتحدة تتوقع موافقة إسرائيل على اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة إذا وافقت عليه حركة حماس".



وأضاف كيربي - في تصريح أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم /الأحد/ - "كان هذا اقتراحا إسرائيليا.. ونتوقع أنه إذا وافقت حماس عليه، فإن إسرائيل ستقول "نعم" عليه".



وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن، أمس الأول /الجمعة/، أن إسرائيل قدمت مقترحا شاملا جديدا من ثلاث مراحل بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، وأنه تم نقل المقترح إلى حركة حماس.