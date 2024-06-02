شكرا لقرائتكم خبر عن سفينة إماراتية جديدة تحمل 1166 طن مساعدات إلى أهالى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإمارات عن إرسال شحنة جديدة من المساعدات إلى قطاع غزة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) تحمل نحو 1166 طناً من الإمدادات الغذائية العاجلة والضرورية.

تمّ تنظيم رحلة المساعدات الجديدة - والتي تأتي بعد نحو أسبوعين من إرسال سفينة أخرى - بالتعاون مع الوكالة عبر جهود مشتركة مع الولايات المتحدة، وقبرص، وهيئة الأمم المتحدة وعدد من الجهات الدولية المانحة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، انطلاقاً من ميناء لارنكا في قبرص إلى ميناء أشدود ثم إلى داخل القطاع عبر معبر إيريز البري بالتعاون مع الوكالة الأمريكية لمساعدة اللاجئين في الشرق الأدنى (أنيرا).

وتواصل الإمارات العمل مع الشركاء الدوليين لتكثيف الجهود لضمان تدفق ووصول المساعدات وتوزيعها عبر كافة الوسائل والطرق المتاحة للإسهام في التخفيف من وطأة الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يواجهها سكان القطاع.

يأتي إرسال المساعدات الإغاثية بحراً وبراً وجواً التزاماً من الإمارات بدعم الشعب الفلسطيني.



مساعدات اماراتيه (1)



مساعدات اماراتيه (2)



مساعدات اماراتيه (3)