الخليج اليوم .. مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم خدمات علاجية في صعدة وحجة السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية والمياه للنازحين بمديرية رازح في محافظة صعدة، استفاد منها 55 فردا، خلال الفترة من 24 وحتى 31 يوليو 2024م.

وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 14 حالة، وعيادة الحالات الطارئة 11 مريضا، وعيادة الباطنية 26 حالة، وعيادة الصحة الإنجابية مستفيدة واحدة، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف 3 مستفيدين.

وفي مجال الخدمات الصحية المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 20 فردا، وصُرفت الأدوية لـ 51 مريضاً، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات، وضخ 14.400 لتر من المياه الصالحة للشرب.

توريد المياه

تقديم خدمات علاجية في حجة

وعلى صعيد متصل، واصلت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة، تقديم خدماتها العلاجية.

وراجع العيادة 107 مستفيدين خلال الفترة من 24 وحتى 30 يوليو 2024م، منهم 35 مريضًا في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، وعيادة الطوارئ 43 فردًا، وعيادة الباطنية 22 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 5 حالات، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيدان.

وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 31 مريضًا، فيما صُرفت الأدوية لـ 97 فردًا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 3 مستفيدين، وجرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات.