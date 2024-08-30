شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن تطالب بتدخل الأمم المتحدة لحماية المواقع الأثرية بسبب الفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لحماية المناطق والمواقع الأثرية والمدن التاريخية، خاصة فى مناطق سيطرة جماعة الحوثى، التى تتعرض مؤخرا لمخاطر التدمير جراء السيول والفيضانات التى تشهدها البلاد، منذ مطلع يوليو الماضي.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة فى الحكومة اليمنية، معمر الإريانى، إنه وجه "نداء استغاثة إلى المدير العام لليونسكو، ومدير مكتب اليونسكو الإقليمى لدول الخليج واليمن، للتدخل العاجل لحماية المناطق الأثرية المتضررة جراء الأمطار والسيول التى اجتاحت عددا من المدن التاريخية الواقعة فى المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة جماعة الحوثى.

وأضاف الإريانى فى بيان على منصة إكس: "تؤكد التقارير الميدانية تعرض مجموعة من المدن اليمنية التاريخية للدمار بشكل كبير جراء الأمطار الغزيرة والسيول المدمرة بسبب المنخفض الجوى الذى ضرب اليمن فى الأيام الماضية، ومن أهمها مدينتا صنعاء وزبيد المدرجتان على قائمة التراث الإنسانى العالمى".

وقالت الأمم المتحدة، الخميس، إن سيولا كارثية ألحقت أضرارا فى مديرية ‫ملحان بمحافظة المحويت غربى اليمن وتسببت بمقتل 24 شخصا.

‏وكشفت الأمم المتحدة أن التقييمات المستمرة للسيول التى اجتاحت تلك المناطق عقب أمطار وانفجار ثلاثة سدود الثلاثاء الماضي، تشير إلى تضرر 1020 عائلة ومقتل وفقدان أكثر من 41 فردا، ودمار 40 منزلا كليا و230 منزل جزئيا.

‏وأكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن فرق الاستجابة الطارئة تبذل جهودا كبيرة من أجل الوصول للمناطق المنكوبة والمساعدة.

وكتبت الوكالة الأممية على منصة إكس: "اجتاحت سيول كارثية، عقب أمطار وانفجار ثلاثة سدود الثلاثاء الماضي، مديرية ملحان بمحافظة المحويت" الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين غرب العاصمة صنعاء.

وأوضحت أن "التقييمات المستمرة تشير إلى تضرر 1020 عائلة ومقتل 24 شخصا وفقدان 17، وتهدم 40 منزلا كليا و230 منزلا جزئيا"، مشيرة إلى أن "الطرقات مقطوعة وفرق الاستجابة الطارئة تبذل جهودا كبيرة من أجل الوصول والمساعدة".