الخليج اليوم .. مباحثات عسكرية مصرية قطرية في الدوحة

عقد قادة عسكريون مصريون وقطريون مباحثات في الدوحة حول تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وأجرى الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية على رأس وفد عسكري زيارة رسمية لدولة قطر، والتقى بالدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون الدفاع بدولة قطر، حسبما أعلن المتحدث العسكري المصري.

وتناول اللقاء، بحسب البيان، مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك أسفرت عن توافق الرؤى حول تطورات الأوضاع والتحديات التي تواجه الأمن القومي في المنطقة وأهمية تنسيق الجهود والعمل المشترك لمجابهة تلك التحديات.

كما التقى الفريق خليفة، الفريق الركن طيار سالم بن حمد بن عقيل النابت، رئيس أركان القوات المسلحة القطريةـ وذلك على هامش الاجتماع الثاني للجنة العسكرية المصرية القطرية؛ لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وتناول اللقاء الإشادة بجهود أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة بين الجانبين وما توصلت إليه من نتائج فى مختلف المجالات العسكرية، وكذلك مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون العسكرى في مجالات التدريب ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والقطرية.

ومن جانبه أكد الفريق الركن طيار سالم بن حمد بن عقيل النابت، حرص بلاده على دعم آفاق التعاون العسكرى مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

وعقب اللقاء وقع رئيسا أركان القوات المسلحة لكلا البلدين، على محضر الجلسة الختامية للجنة العسكرية المصرية القطرية فى اجتماعها الثاني، ثم زارا كلية الزعيم محمد بن عبد الله العطية الجوية، واستمعا خلالها إلى شرح تناول الإمكانيات المتطورة للكلية ومنظومة إعداد وتأهيل الطيارين القطريين وفقا لأحدث منظومات التدريب.

كما زارا أكاديمية الخدمة الوطنية، وتم خلال الزيارة استعراض دور ومنظومة العمل بالأكاديمية التى تعتمد على اتباع الأساليب العلمية في إعداد وتأهيل الشباب القطرى للالتحاق بمختلف مجالات الخدمة الوطنية القطرية.