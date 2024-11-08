شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء فلسطينيون بقصف للاحتلال الإسرائيلي على مواقع عدة في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، مساء اليوم الجمعة، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مواقع مختلفة في قطاع غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن شهيدين ارتقيا نتيجة قصف طيران الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة التحلية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.



كما ارتقى عدد من الشهداء في قصف لطيران الاحتلال على منازل فلسطينيين في محيط صالة حمدان بمنطقة الجنينة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



كما أفادت (وفا) بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 184 شهيدًا، بعد استشهاد الزميل خالد أبو زر في قصف لطيران الاحتلال شمال القطاع.