البرلمان العربي يدين تهديدات الاحتلال الإسرائيلى بضرب جمهورية العراق

القاهرة - سامية سيد - أدان البرلمان العربي بأشد العبارات، تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بضرب جمهورية العراق، مؤكدًا دعمه التام لسيادتها وأمنها واستقرارها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية تحت أي ذريعة.



واستنكر البرلمان العربي - في بيان اليوم الأربعاء - توجه الاحتلال الإسرائيلي بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد العراق، مؤكدًا أن الأولى بالكيان المحتل أن يلتزم أولًا بقرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بالوقف الفوري للمجازر وحرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها في دولة فلسطين المحتلة على مدار أكثر من عام، ووقف عدوانه الغاشم على جمهورية لبنان.



ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومؤسساته والدول الفاعلة فيه إلى الضغط على الاحتلال ووقف مخططاته التي تهدف إلى جر المنطقة ككل الى حرب إقليمية تعصف بالأمن والاستقرار في المنطقة