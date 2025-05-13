شكرا لقرائتكم خبر عن نزوح أكثر من 7 آلاف أسرة من مدينتي النهود والخوى غرب كردفان بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

كشفت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، عن فرار أكثر من 7 آلاف أسرة من مدينتي النهود والخوي بولاية غرب كردفان السودانية.

وقالت منظمة الهجرة، في بيان رسمي، إن 7,204 أسر نزحت يومي 1 و2 مايو الحالي من النهود والخوي، نتيجة تزايد انعدام الأمن في المنطقة، مع تزايد التصعيد العسكري.

وأشارت منظمة الهجرة، إلى أن الاشتباكات في النهود أجبرت 5,451 أسرة على الفرار، حيث نزح معظمهم إلى مواقع داخل المحلية، فيما فرّ البقية إلى مناطق غبيش وود بندا والسلام بغرب كردفان، وغرب بارا بشمال كردفان.

وأفادت بأن المعارك التي اندلعت في الخوي دفعت 1,678 أسرة إلى النزوح إلى بلدات داخل الخوي وغرب بارا.

وذكرت أن الهجوم على قرية السردابة بمحلية الخوي في 2 مايو الجاري أدى إلى نزوح 75 أسرة.

ويسعى متحرك الصياد، الذي يضم قوات من الجيش السوداني وحلفاءه، إلى استعادة مناطق ولاية غرب كردفان الخاضعة لسيطرة الدعم السريع، تمهيدًا للتحرك إلى ولاية شرق دارفور أو الذهاب إلى الفاشر بشمال دارفور لفك الحصار المفروض عليها.

وسيطرت قوات الدعم السريع على مدينة النهود، التي تقع في ملتقى طرق يربط كردفان ودارفور، في 2 مايو الجاري بعد يوم واحد من بدء هجمات عليها.