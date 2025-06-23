شكرا لقرائتكم خبر عن موجة ثالثة من الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان استهدفت المحمودية وجباع والان مع تفاصيل الخبر

استهدف الطيران الحربي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، عدة مناطق بمحيط مجرى نهر الليطاني جنوبي لبنان، كما وجه جيش الاحتلال موجة ثالثة من الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني استهدفت أطراف بلدتي المحمودية وجباع، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.