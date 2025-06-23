شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات والبرلمان الأوروبي يبحثان التنسيق المشترك بالمحافل الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات صقر غباش، اليوم /الإثنين/ في أبوظبي، مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، التعاون والتنسيق بشأن مختلف القضايا المشتركة في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يجسد حرص الجانبين المشترك على ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي .



وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أنه جرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الأوروبي.



وأكد الجانبان أهمية دور البرلمانات في مد جسور التواصل وتحقيق مصالح الدول والشعوب، مشددين على ضرورة اعتماد الحلول السلمية لمعالجة الأزمات التي يشهدها العالم، ودور الدبلوماسية البرلمانية في دعم الحكومات وتسهيل الحوار في مختلف المجالات.