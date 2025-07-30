شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري: أجدد التزام الجزائر بالتضامن مع الشعب اللبنانى فى كافة الظروف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عقب استقباله نظيره اللبناني جوزيف عون "التزام الجزائر بالتضامن مع الشعب اللبناني في كل الظروف"، مؤكدا أن المحادثات كانت بناءة ومثيرة للاهتمام.

وقال تبون: "أود أن أشكركم على هذه الزيارة التي نعتبرها خطوة بارزة في تعزيز العلاقات الأخوية القوية والمتجددة بين الجزائر ولبنان، وهي فرصة ثمينة لتعميق التعاون وتوسيعه".

وأكد أن المحادثات كانت بناءة ومثيرة للاهتمام، وتناولا فيها مواضيع عديدة تتعلق بالتعاون.

وأضاف: "اتفقنا على الإسراع لعقد الدورة الأولى للجنة المشتركة الجزائرية-اللبنانية لتكون منطلقا جديدا".

وتابع تبون: "أجدد التزام الجزائر الثابت والدائم بالتضامن مع الشعب اللبناني الشقيق في كل الظروف ونحرص على أمن لبنان واستقراره. وأذكر في هذا السياق بالمساعدة التي نقدمها على مستوى مجلس الأمن. وذلك لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للسيادة اللبنانية". مشيرا إلى الدعم الجزائري "لقرار الأمم المتحدة بتجديد عهدة قوات حفظ السلام في جنوب لبنان".

وأشار إلى أنه تم التطرق إلى "مستجدات القضية الفلسطينية وما تتطلبه اليوم قبل الغد من وقف الإبادة وسياسة التجويع، ضد أهلنا في غزة وإحباط خطط التهجير".

كما أعربا عن قلقهما العميق بالتطورات التي تشهدها سوريا في الفترة الأخيرة، والاعتداءات على هذا البلد الشقيق ومحاولات التدخل في شؤونه.

وأضاف: "أكدنا على أهمية تعزيز العلاقات العربية والدولية من أجل دعم ومرافقة البلدان الشقيقة لتجاوز الأزمات المرهقة التي تعاني منها. ومن أجل ضمان بيئة التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين، إذاً كل هذه الملفات الحساسة، حرصنا على تفعيل آلية التشاور السياسي التي، مع الأسف، لم تُعقد منذ أن تأسست عام 2002".