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الأردن يعترض ثلاثة صواريخ وست طائرات مسيّرة إيرانية

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واس - عمّان 0 تبليغ

  • الأردن يعترض ثلاثة صواريخ وست طائرات مسيّرة إيرانية 1/2
  • الأردن يعترض ثلاثة صواريخ وست طائرات مسيّرة إيرانية 2/2

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 05:44 مساءً كتب شريف احمد - أعلن الجيش الأردني اليوم اعتراض وإسقاط ثلاثة صواريخ وست طائرات مسيّرة إيرانية استهدفت أراضي البلاد خلال الـ(24) ساعة الماضية.
وأوضح الجيش، في بيان، أن عملية الاعتراض لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو خسائر مادية، فيما سقط صاروخ رابع في منطقة نائية خالية من السكان.

مضيق باب المندب

من جهة أخرى، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن الاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس، وتهديد مليشيا الحوثي الإرهابية بإغلاق مضيق باب المندب، أعمال تستوجب المحاسبة الفورية وموقفًا دوليًّا حازمًا يكفل احترام قواعد القانون الدولي، وضمان حرية الملاحة، وحماية البنية التحتية الحيوية المرتبطة بالطاقة والموارد الطبيعية.
جاء ذلك خلال كلمته في المناقشة المفتوحة الرفيعة المستوى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت عنوان "حوكمة الموارد الطبيعية.. ركيزة للسلام والأمن والازدهار"، في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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