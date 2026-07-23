الكويت.. أضرار مادية جراء هجوم بالمسيرات على منفذ العبدلي الحدودي

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 05:44 مساءً كتب شريف احمد - قال الجيش الكويتي إن منفذ العبدلي مع العراق تعرض لهجوم بمسيرات معادية، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية دون تسجيل إصابات بشرية جراء الهجوم.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) قال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان: تعرّض منفذ العبدلي الحدودي ظهر اليوم لهجوم بطائرات مسيّرة معادية، أسفر عن وقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابة بشرية.

وأضاف: باشرت الفرق المختصة فور وقوع الحادث، التعامل معه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع بالتنسيق مع الجهات المعنية.