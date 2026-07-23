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أكثر من 1.4 مليون شخص في غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد

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واس - جنيف 0 تبليغ

أكثر من 1.4 مليون شخص في غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 08:51 مساءً كتب شريف احمد - حذر تصنيف الأمم المتحدة المرحلي للأمن الغذائي من أن أكثر من 1.4 مليون شخص في غزة ما زالوا يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، خاصةً في المناطق القريبة من الحدود العسكرية الإسرائيلية، إذ يصعب وصول المساعدات الإنسانية، بينهم 212 ألفًا في مرحلة الطوارئ، ويحتاج 1000 طفل للعلاج من سوء التغذية الحاد خلال العام المقبل.
ودعت منظمات الفاو واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي إلى استمرار تدفق المساعدات عبر جميع المعابر، وتوسيع الحركة التجارية، وإدخال مواد الإيواء والوقود ومدخلات الإنتاج الزراعي، وتوفير التمويل العاجل لمنع تدهور الأوضاع الإنسانية ودعم الأمن الغذائي والصحة والمياه الصالحة للشرب وسبل العيش.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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