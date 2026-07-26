ارتفاع عدد الشهداء في العدوان على غزة إلى 73,317 فلسطينيًا

الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 07:42 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,317 شهيدًا و173,961 جريحًا بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، فيما تتواصل عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق مختلفة من القطاع، بعد عامين من العدوان.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بوصول ستة شهداء و37 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 48 ساعة الماضية، جراء استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي.