اعتقال 24.. الاحتلال يواصل جرائمه بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 04:55 صباحاً كتب شريف احمد - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على بلدات الضفة الغربية ومناطقها اليوم، ونفذت حملة اعتقالات طالت 24 فلسطينيًا من محافظة نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة من مدينة نابلس، ومخيمي عسكر الجديد والقديم، ومنطقة البلد شرقًا، إضافة إلى بلدات تل جنوب غرب نابلس، وحوارة، وعوريف، وكفر قليل، وعصيرة الشمالية شمال المدينة، وسالم شرقًا، وداهمت عددًا كبيرًا من المنازل، وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها.

كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تشديد إجراءاتها على الحواجز العسكرية المحيطة بمحافظة نابلس. تصاعد الاقتحامات والاعتداءات وتأتي هذه التطورات الميدانية بالتزامن مع تصاعد اقتحامات واعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي، بما يشمل حملات مداهمة واقتحام تتخللها مواجهات واعتقالات، وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، فضلًا عن الاعتداء على الممتلكات الخاصة.