الجيش الأردني يعلن إسقاط طائرتين مسيّرتين استهدفتا أراضي البلاد

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 08:06 مساءً كتب شريف احمد - أعلن الجيش الأردني أن طائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت، اليوم، طائرتين مسيّرتين استهدفتا أراضي البلاد.

وبيّن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أنه لم تسفر عملية الاعتراض والإسقاط عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الشظايا، وتعاملت معها، وأمّنت المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها.